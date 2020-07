Les Yankees se sauvent avec une nulle

Un circuit en solitaire de Mike Ford en neuvième manche a permis aux Yankees de New York de soutirer un match nul de 2 à 2 aux Phillies de Philadelphie, lundi soir, dans un match préparatoire tenu dans la Grosse Pomme.

L’autre point des Bombardiers du Bronx a aussi été produit par une longue balle. C’est Aaron Judge qui a étiré les bras en cinquième manche.

Du côté des Phillies, J.T. Realmuto et Roman Quinn ont fait avancer des coéquipiers à la plaque. Le premier a cogné un double en première et le second a frappé un simple lors de l’engagement suivant.

Sur la butte, Vince Velasquez a œuvré pendant cinq manches pour Philadelphie. Il a permis un point sur quatre coups sûrs et passé six adversaires dans la mitaine. Pour leur part, les Yankees n’ont pas utilisé un artilleur pour plus de deux engagements. C’est Nick Nelson qui a été le meilleur. Il n’a rien donné et retiré trois frappeurs sur des prises en une manche et deux tiers.

Les Nationals doublent les Orioles

À Baltimore, Stephen Strasburg a donné un seul point aux Orioles et les Nationals de Washington l’ont emporté 4 à 2.

L’artilleur de 31 ans a passé six manches au monticule. Il a donné six coups sûrs et retiré six frappeurs sur des prises. Son coéquipier Erick Fedde a donné l’autre point et obtenu le sauvetage.

Howie Kendrick a été le plus productif au bâton. Il a frappé un circuit de deux points en quatrième manche et permis à Juan Soto de marquer avec un double en septième.

La défaite a été encaissée par Alex Cobb, qui a permis deux points en autant de coups sûrs et en quatre manches de boulot.