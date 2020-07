L’Impact fait l’acquisition de Mustafa Kizza

L’Impact a acquis le défenseur ougandais Mustafa Kizza du club KCCA FC, lundi. Ce dernier ne devrait rejoindre l’équipe qu’en décembre en raison de la pandémie de COVID-19.

Les détails de l’entente avec l’équipe ougandaise n’ont pas été dévoilés. Kizza se joindra à l’Impact pour deux ans, avec trois années supplémentaires d’option. L’arrière est toutefois prêté au KCCA FC jusqu’en décembre, mais le onze montréalais pourrait le rappeler si la situation de la pandémie s’améliore.

Kizza, âgé de 20 ans, a marqué cinq buts et ajouté 12 passes décisives en 19 parties en 2019-2020 avec le KCCA FC.

«Nous sommes très contents de faire l'acquisition d'un des plus grands espoirs ougandais, a commenté le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Mustafa Kizza est un latéral gauche moderne offensif avec une très bonne qualité de centre et un très grand potentiel. Il est bon sur les coups francs et sa taille l'avantagera aussi sur les phases arrêtées.»

Avec l'équipe nationale ougandaise, Kizza a disputé 10 matchs et marqué quatre buts.