LNH : deux cas confirmés de COVID-19

Deux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont contracté la COVID-19 lors des cinq premières journées de la phase 3 du retour au jeu, selon les informations transmises lundi par le circuit Bettman.

Au total, la LNH a effectué 2618 tests de dépistage auprès de plus de 800 joueurs entre le 13 et le 17 juillet. Deux résultats positifs ont été obtenus et les malades sont présentement en confinement selon le protocole prévu. L’identité des joueurs n’a pas été dévoilée.

La phase 3 du plan de la LNH a permis aux équipes d’organiser des camps d’entraînement en vue du retour. Les 24 équipes encore en lice doivent ensuite se diriger vers Edmonton et Toronto, où seront disputées dès le 28 juillet les rencontres préparatoires.

Les matchs de la ronde qualificative – au cours de laquelle le Canadien de Montréal affrontera les Penguins de Pittsburgh – et du tournoi à la ronde des équipes de tête auront lieu à compter du 1er août.

- La chaîne TVA Sports diffusera d’ailleurs l’entièreté de la série Canadien-Penguins.