Saint-Jérôme : deux hommes arrêtés pour agression armée et tentative de meurtre

Deux hommes ont été arrêtés pour une agression armée et une tentative de meurtre survenu vers 3h du matin lundi à Saint-Jérôme.

Les deux suspects sont à la fois agresseurs et victimes, selon le Service de police de Saint-Jérôme.

Ils ont été arrêtés sur les lieux de l’événement dans le secteur de Lafontaine.

«Sur place, les policiers constatent que deux hommes, un dans la trentaine et l’autre dans la quarantaine, sont blessés. Un conflit serait survenu entre ces derniers et au cours de l’altercation, un des hommes a été blessé à l’aide d’un objet contondant tandis que l’autre homme a été poignardé à la tête et au dos», a expliqué la police de Saint-Jérôme par communiqué.

Mis en état d’arrestation, les deux hommes ont été conduits à l’Hôpital de Saint-Jérôme.

«On ne craint pas pour leur vie. Une troisième victime, femme dans la quarantaine, a été mêlée à cet événement et elle a subi des blessures légères», a précisé la police.

Puisque l’enquête policière se poursuit, les deux suspects restent détenus.

La police de Saint-Jérôme a précisé que des témoins ou toute personne ayant des informations concernant cette affaire peuvent communiquer confidentiellement avec un enquêteur en appelant au 450-432-3000, poste 2280.