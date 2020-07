Traque de Martin Carpentier: les policiers font leur «maximum», assure la ministre Guilbault

Pendant qu’avaient lieu les funérailles des petites Romy et Norah, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a tenu à assurer que les policiers font leur «maximum» pour retracer leur père, Martin Carpentier.

Avant de faire le point sur la progression de la pandémie, lundi, la vice-première ministre a tenu à offrir, au nom du gouvernement, ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

«Toutes nos pensées sont avec eux aujourd'hui, tout particulièrement avec leur mère », a déclaré Mme Guilbault.

Même si la Sûreté du Québec a mis fin aux recherches dans le secteur de Lotbinière, samedi soir, l’enquête se poursuit et les ressources sont au rendez-vous, a assuré la ministre de la Sécurité publique.

«Sachez que tous les efforts continuent d'être déployés pour retrouver Martin Carpentier », a-t-elle signalé.

«Il y a des effectifs sur le terrain qui ont été retirés à Saint-Apollinaire, mais l'énergie mise sur l'enquête ne diminue pas pour autant, il y a d'autres démarches qui se poursuivent», a-t-elle ajouté.

Appel à la vigilance

À son tour, Mme Guilbault a invité la population à signaler aux autorités tout élément qui pourrait être utile à l’enquête.

«On suggère aux gens du moins d'être vigilants, d'être prudents, à la fois pour détecter les signes de passage, mais aussi, évidemment, pour leur propre protection», a-t-elle souligné.

Elle a dit comprendre l’inquiétude semée par les recherches infructueuses menées dans Lotbinière. «Je me mets à la place de quelqu'un qui habite dans ce secteur-là, où il y a eu des recherches et qui a des enfants, par exemple, bon, on peut comprendre que des gens puissent être inquiétés.»

La ministre en a profité pour réitérer sa confiance envers les enquêteurs au dossier.

«Les enquêteurs de la Sûreté du Québec, les policiers, eux aussi sont des pères et des mères de famille, donc eux aussi veulent que cette enquête-là aboutisse, veulent retrouver Martin Carpentier», a dit Mme Guilbault.