Un contrat pour la femme du DG

La Ville de Fermont a offert un contrat à 50 $ de l’heure sur un plateau d’argent à la femme de son directeur général, l’ancien chef de police montréalais Philippe Pichet. Le maire reconnaît maintenant qu’il aurait été mieux de procéder autrement.

En janvier dernier, la Ville a octroyé de gré à gré un contrat à Nancy Labarre pour qu’elle gère pendant quelques mois et à temps partiel le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de Fermont.

Elle est la conjointe de Philippe Pichet, directeur général de la Ville depuis septembre 2019. Ce dernier a été chef de la police de Montréal de 2015 à 2017.

Comme la valeur du contrat était sous la barre des 25 000 $, la Ville avait tout à fait le droit de donner le contrat de gré à gré, sans recourir à un appel d’offres.

Mais le fait qu’il n’y ait eu aucun affichage de poste et aucune autre candidature considérée en a fait sourciller quelques-uns au sein de la ville de 2500 habitants.

Aussi, aucune résolution ou document public liés à ce contrat ne font état du lien matrimonial entre Mme Labarre et le plus haut fonctionnaire de la Ville.

Pas de traitement de faveur

Martin St-Laurent

Maire de Fermont

Le maire de Fermont, Martin St-Laurent, jure que la femme de son DG n’a pas eu droit à un traitement privilégié, même si c’est la Ville qui lui a offert le poste. Il affirme aussi que Philippe Pichet n’est intervenu à aucun moment dans le processus de sélection de sa conjointe.

« J’avais besoin de quelqu’un temporairement et elle a accepté de me dépanner », dit-il.

Selon le maire, Fermont a accepté de prendre en charge le point de service de la SAAQ l’automne dernier, le temps que l’organisme déniche un gestionnaire à long terme.

Or, la Ville s’est trouvée à la dernière minute sans personne pour gérer le point de service, tout juste avant les Fêtes. C’est à ce moment qu’on aurait proposé le poste à Mme Labarre pour éviter un « bris de service » en janvier.

Au moins une autre personne était disponible dans la banque de candidatures de la Ville à ce moment, mais elle n’a pas été sollicitée, nous a confirmé le maire.

Il nous a indiqué que si c’était à refaire, il procéderait à un affichage de poste.

« Je suis à l’aise comment ça a été fait par rapport à l’éthique. Quand on est dans un petit milieu isolé, on sait qu’il faut faire attention », dit ce dernier.

Toutefois, deux expertes du milieu municipal croient que la Ville aurait dû agir avec plus de rigueur (voir plus bas).

À l’hôtel... près de sa maison

Avant de prendre les commandes du point de service, Mme Labarre a dû suivre cet hiver une formation de la SAAQ d’une durée de cinq semaines, à Montréal. La Ville a déboursé près de 5000 $ pour couvrir ses frais d’hôtel et de subsistance pendant la formation, même si le couple Pichet-Labarre possède une résidence dans la région métropolitaine.

« Elle préférait rester proche de l’hôtel et ça ne me dérangeait pas vraiment. Si elle avait été ailleurs, j’aurais payé de toute façon », indique à ce sujet le maire St-Laurent.

La Ville de Fermont n’a pas voulu transmettre notre demande d’entrevue à M. Pichet et à sa conjointe, car ils étaient en vacances.

Le contrat liant Fermont à la SAAQ a pris fin en mai, un mois avant la date prévue, parce que la Ville allait dépasser le montant prévu de 25 000 $ pour la rémunération de Mme Labarre, ce qui l’aurait obligée à renouveler le contrat ou à lancer un appel d’offres.

Plus de transparence demandée

Fermont aurait certainement pu être plus transparente et permettre à ses citoyens de poser leur candidature pour le poste qu’a obtenu la femme du directeur général de la Ville, croit Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et spécialiste des affaires municipales.

« L’urgence d’agir est souvent un prétexte utilisé dans le milieu municipal. Mais ce n’est pas parce qu’on prend 15 jours de plus que prévu pour afficher un poste ou faire un appel d’offres que tout va arrêter de fonctionner. [...] On gère de l’argent public. Il faut être transparent pour éviter l’apparence de conflit d’intérêts », dit-elle.

« Dans une petite ville, il se peut que la personne disponible pour un poste soit liée à quelqu’un [à la ville], mais à ce moment-là, il faut que tu mettes des bretelles en plus d’une ceinture pour t’assurer que le processus soit bien documenté et rendu public », croit aussi Marie-Soleil Tremblay, chercheuse au Centre de recherche sur la gouvernance de l’École nationale d’administration publique.

