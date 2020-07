Un poupon est privé de soins à cause de la RAMQ

Une petite Québécoise de sept semaines est privée de soins de santé par la Régie de l’assurance maladie du Québec en raison du statut migratoire de ses parents.

« Je suis très inquiète pour Alice. On ne pourra pas payer ses consultations avec un médecin chaque fois », laisse tomber Rayene Mzahem, qui poursuit une maîtrise en microbiologie à l’Université de Sherbrooke depuis avril 2019.

La jeune femme de 26 ans et son mari, Chouaib Achouri, 29 ans, ont émigré d’Algérie en 2018 afin qu’il puisse commencer un doctorat en génie civil à la même université.

Leur fille Alice est née le 26 mai à l’Hôpital Fleurimont. Elle est citoyenne canadienne, mais ses parents, eux, n’ont que la résidence temporaire.

« On doit attendre d’avoir notre diplôme pour faire notre demande de résidence permanente », précise M. Achouri.

Le 24 mai, deux jours avant la naissance d’Alice, le couple apprenait que leur fille n’aurait pas droit à la RAMQ et que leur assurance avec Desjardins ne la couvrait que pour sa première semaine de vie.

Ils ont dû lui prendre une assurance privée qui leur coûte 1024 $. Avec leurs frais de scolarité de 13 000 $ par session, c’est beaucoup et ça ne couvre que les urgences.

Beaucoup de visites

Un bambin âgé de 0 à 1 an devra rencontrer le médecin au moins cinq fois pour un rendez-vous de suivi, selon l’Observatoire des tout-petits, un organisme qui analyse la réalité des jeunes enfants.

Mais à six semaines seulement, Alice a déjà eu quelques pépins de santé.

« Elle a eu un ongle incarné qui faisait du pus à 10 jours, raconte Mme Mzahem. Une clinique a accepté de la voir, mais c’était une faveur. »

« Depuis mardi, elle ne tète pas bien, poursuit la mère. Elle a des sécrétions. J’ai appelé à la clinique pour un rendez-vous, mais on le lui a refusé parce qu’elle n’a pas sa “carte soleil”. Je suis très stressée. »

« Ça commence à devenir ridicule, lance la directrice générale de Médecins du monde Canada, Nadja Pollaert. Le système de santé nous réfère maintenant des patients qu’ils ne veulent pas voir. Ils sont nés ici. Ils n’ont jamais habité ailleurs. Ils sont discriminés à cause du statut de leurs parents. »

Situation dénoncée

Le Protecteur du citoyen et l’Observatoire des tout-petits dénoncent également la situation de ces enfants québécois sans accès aux soins de santé depuis quelques années déjà.

Dans son rapport annuel dévoilé en septembre, la protectrice du citoyen demandait à la RAMQ d’appliquer sa propre loi : « tout enfant mineur qui est né au Québec, y demeure de façon habituelle et y est présent plus de 183 jours par année est admissible ».

« Rayene continue à faire ses travaux à l’université pour finir sa maîtrise et faire une demande de résidence permanente le plus rapidement possible », déplore le jeune père, qui a dû mettre son doctorat sur pause pour s’occuper de sa fille.

Une pratique jugée illégale

Une demande d’action collective a été déposée contre le gouvernement du Québec jeudi afin que tous les enfants citoyens canadiens établis dans la province aient accès à la RAMQ.

« Il faut faire cesser cette pratique illégale de la RAMQ. Refuser la carte soleil à un enfant canadien va à l’encontre de la loi. Pour nous, c’est très clair », lance Claude Provencher, l’avocat qui représente les demandeurs Ridwan et Hiqmat Sulaimon.

Le couple originaire du Nigéria est arrivé à Montréal en décembre 2019 afin que M. Sulaimon complète un doctorat en chimie à l’Université Concordia.

Pour régler les problèmes

Comme la petite Alice, née à Sherbrooke il y a quelques semaines, leur fille, qui a vu le jour le 4 février à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, s’est vu refuser l’accès au régime d’assurance maladie public en raison du statut migratoire de ses parents.

Le couple a entamé cette action collective pour leur fille, mais surtout au nom de tous ceux qui sont dans la même situation.

Depuis 2015, la clinique Médecins du monde Canada, à Mont-réal, a reçu 150 cas d’enfants canadiens sans accès aux soins de santé, confirme la directrice générale, Nadja Pollaert.

La loi est claire

Pour Me Provencher, la loi sur l’assurance maladie est claire.

« Tous les enfants nés au Québec sont couverts, peu importe le statut de leurs parents », martèle-t-il.

Selon une disposition de la loi modifiée en 1999 par Pauline Marois, alors ministre de la Santé, Québec reconnaît « noir sur blanc » que « malgré le fait que les parents seraient non admissibles, les enfants seraient admissibles et auraient droit aux services » de la RAMQ, révèle un extrait du débat parlementaire de l’époque.

« L’intention du législateur était précisément de s’assurer que le statut migratoire des parents n’affecte pas la couverture de leurs enfants », fait valoir quant à elle la directrice générale de Médecins du monde Canada, Nadja Pollaert.

Le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé au Journal son intention d’élargir la couverture pour ces enfants, et ce, « dans les meilleurs délais ».

« C’est quelque chose qui aurait dû être réglé bien avant », indique le cabinet.