Un super trio chez les Leafs?

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, a choisi de réunir Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner sur un même trio, en fin de semaine.

Habituellement, c’est Zach Hyman à la place du capitaine des Leafs sur cette unité. L’ailier n’était pas de l’entraînement des siens et il devrait reprendre sa place lors qu’il sera de nouveau disponible.

Il faut toutefois s’attendre à revoir les trois supervedettes être de nouveau réunies.

«Je soupçonne que c’est quelque chose que je vais vouloir refaire à certains moments, a indiqué Keefe au réseau Sportsnet. Présentement, nous avons la chance de leur donner des répétitions ensemble.»

Selon le site spécialisé NaturalStatTrick.com, Matthews, Tavares et Marner ont disputé un total de 74 minutes et 48 secondes ensemble en près de deux campagnes. Rassemblés, ils ont réalisé 69,4% des tirs et 72,1% des buts de leur formation.

«C’est une ligne d’étoiles. Ça ne doit pas être plaisant de les affronter, mais c’est amusant d’être sur la glace en même temps qu’eux, a affirmé le défenseur Tyson Barrie. Nous pouvons voir énormément de jeux créatifs.»

Les Leafs seront de la ronde qualificative des éliminatoires qui s’amorcera en août. Ils y affronteront les Blue Jackets de Columbus dans une série d’un maximum de cinq parties.