ST-ROCH, Olivette



À L'Assomption, le 16 juillet 2020, à l'âge de 93 ans est décédée paisiblement au CHSLD de L'Assomption, Mme Olivette St-Roch, épouse de feu Placide Cormier.Cette merveilleuse maman, talentueuse organiste, laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Richard Filion), Pierre (Lise Duplessis), Robert (Josée Janson), Francine, Julie (Daniel Legault), Gilles (Susanna Valdivia), sa belle-fille, Lyne Rivest (épouse de feu Jean-François Cormier), ses petits-enfants, Jean-Louis et Marc-André, Vincent et Marilyne, Maxime et Olivier, Kevin, Roxanne, Francis et Pierre-Luc, Marco et Frédéric, Carla, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur, Jacqueline Marchand (feu Jean-Claude St-Roch) ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.Une longue fin de vie luttant contre un cancer et la maladie d'Alzheimer, Mme Olivette St-Roch nous a quittés pour rejoindre les anges du paradis.La famille remercie le personnel soignant du CHSLD L'Assomption pour leur soutien des plus professionnel pendant ces dernières années.La famille recevra les condoléances en l'église de L'Assomption, le jeudi 23 juillet 2020 à 13 heures. Le service funèbre suivra ainsi que l'inhumation au cimetière de L'Assomption.