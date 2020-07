CLERMONT, Marcel



À Laval, le 15 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Marcel Clermont, époux de Jeanne d'Arc Parenteau. Il rejoint son petit-fils Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Audrey Laure Valiquette), Sylvie (Pierre Samson) et Stéphane (Joanne Breault), ses petits-enfants Yves (Nancy), Patrick (Teresa), Katherine, Dany (Damie), Andy (Jamie-Leigh), Alexandre, Katerine et Ludovick, ses arrière-petits-enfants Laurie, Skyla, Jade, Manuel, Thomas, Emily et Cloé, ses soeurs Micheline (Yvon) et Jacqueline (Robert), son frère Gaétan et son épouse, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque, Lavalle jeudi 23 juillet de 10h à 15h, suivra une liturgie de la Parole au complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.