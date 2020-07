URBAIN, Rolland



À Montréal, le mardi 7 avril 2020 est décédée, à l'âge de 94 ans, Rolland Urbain, époux de feu Marguerite Heri.Il laisse dans le deuil son fils Claude (Sylvie Vivet), sa fille Diane (Denis Laurencelle), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 25 juillet 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.