LAVIGNE, Michel



De Saint-Jérôme, le 16 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Lavigne, conjoint de Mme Louise Latour, il est le fils de Mme Cécile Guindon et feu Albert Lavigne.Précédé de sa soeur Mariette, il laisse dans le deuil ses enfants, Patrick (Tamara), Julie (Jean-François), Annie-Pier (Jean-François) et David (Ariane), ses petits-enfants, Ariane, Léa, Gabrielle, Louis-Charles, Benjamin, Justin, Alexis, Émile et celui attendu, ses soeurs, Ghislaine (Denis), Nicole (feu Jacques), Diane (Walter) et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 juillet de 10h à 17h et de 18h à 19h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal.