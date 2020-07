Climat de travail toxique au bureau de la Gouverneure générale Julie Payette

La Gouverneure générale du Canada, Julie Payette, aurait créé un environnement de travail toxique autour d'elle, au point de provoquer une vague de démissions à son bureau, a rapporté CBC News mardi en fin de journée.

Selon le diffuseur public, qui s'est entretenu avec une dizaine de sources anonymes, Julie Payette aurait instauré un véritable climat de terreur dans son équipe. La représentante de la Reine au Canada aurait notamment crié après ses collaborateurs et les aurait humiliés publiquement.

Conséquence de ces éclats, quatre membres de l'équipe de communication du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) auraient claqué la porte depuis le début de la pandémie de COVID-19, tandis qu'un cinquième suivrait le mouvement cette semaine. Deux autres sont en arrêt de travail.

«Nous sommes passés de l'un des environnements de travail des plus collégial et agréable pour la plupart des employés à une maison des horreurs. C'est de l'intimidation et du harcèlement à son pire», a notamment décrit une source de CBC News.

Une porte-parole du bureau de Julie Payette a réagi en se disant «consternée par la teneur du reportage, qui contraste complètement avec la réalité du travail au BSGG».

«Nos employés sont très fiers de leur travail et apprécient leur environnement de travail stimulant et dynamique. En fait, le BSGG affiche un taux de roulement du personnel inférieur à la moyenne par rapport aux autres ministères fédéraux», a plaidé la porte-parole, Ashlee Smith, dans une déclaration écrite.

Aucune plainte pour harcèlement n'aurait été déposée auprès du service des ressources humaines ou de l'ombudsman, a aussi souligné le BSGG.