Comment arrimer un couple désassorti?

Je m’adresse à Clarisse qui vous décrivait, dans Le Journal ce matin, sa difficulté à poser des gestes et dire des paroles tendres à son conjoint, même si elle disait l’aimer beaucoup. Ce dernier le lui reprochait d’ailleurs régulièrement sans qu’elle ne sache comment procéder pour changer sa façon d’être. Devant ses propos, j’ai tout de suite pensé à un outil de connaissance de soi qui s’appelle l’Ennéagramme. Ça consiste en un système d’étude de la personnalité que vous connaissez peut-être Louise.

Ma conjointe et moi avions suivi une session sur cette méthode d’approche de la personnalité et d’étude de caractère, au Centre St-Pierre en 1989-1990. Nous en avions tiré grand profit. D’abord pour notre couple, et ensuite dans l’amélioration de nos relations interpersonnelles. Je vous avoue que c’est encore le cas, 30 ans plus tard. En ma qualité d’accompagnant en relation d’aide dans un organisme communautaire, il m’arrive de proposer cet outil, et la plupart du temps avec profit, à des personnes ainsi qu’à des couples qui cherchent à s’outiller pour mieux se comprendre et s’aimer.

Dans le cas précis de Clarisse et de son amoureux, je me faisais la remarque « comme ce serait précieux pour eux s’ils connaissaient leur “type dominant” selon le jargon de l’Ennéagramme ». Une fois qu’on a réussi à se situer dans l’un des neuf types (c’est d’ailleurs le défi, car ça ne va pas de soi), ça peut avoir l’effet d’une révélation dans le genre : « Ah ! Je comprends maintenant pourquoi je réagis de cette façon et que mon vis-à-vis (conjoint(e) ami(e), collègue) réagit autrement. »

Tout naturellement, il s’ensuit que je me vois et que je vois l’autre sous un jour nouveau, habituellement plus tolérant, plus compréhensif, parce que je saisis mieux sa dynamique. Pour vous donner un exemple, une personne qui a une dominante perfectionniste développera rapidement de l’intolérance envers une personne qui n’agit pas comme « elle devrait », ou la personne de type observateur qui trouve son bonheur dans ce qui est intellectuel (recherche, connaissances, analyse, etc.), mais qui par contre aura de la difficulté à s’ouvrir sur son ressenti, son monde affectif, intime, comme c’est le cas de Clarisse.

L’Ennéagramme est un merveilleux outil de connaissance de soi, et de développement personnel. Sans être magique, s’il est bien utilisé, il est essentiellement dynamique, à la condition d’éviter le piège de s’enfermer ou d’enfermer les autres dans une petite case.

Un lecteur

Mon mari m’a fait connaître cette méthode qu’il utilise souvent pour décrypter les gens avec qui il travaille. Basée sur les archétypes humains, elle est vraiment simple à aborder. L’idéal est d’y être introduit lors d’une session offerte par un spécialiste, mais le livre Trouver rapidement son profil Ennéagramme...et savoir quoi faire de David Daniels et Virginia Price est aussi très instructif sur la méthode.