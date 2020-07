Décès de l’ancien ministre David Cliche

Atteint d’un cancer du cerveau incurable, l’ex-ministre péquiste David Cliche est décédé dimanche dernier, à l’âge de 68 ans.

Le politicien au franc-parler a poussé son dernier souffle aux côtés de sa compagne des 50 dernières années, son épouse Johanne Séguin, dans leur maison de Saint-Étienne-de-Bolton, en Estrie.

«Dimanche soir, il a demandé à ma mère de se coucher avec lui, main dans la main. Une heure après, il était décédé», relate son fils, Louis-Joseph.

Spécialiste des questions autochtones, David Cliche a été adjoint parlementaire de Jacques Parizeau, puis ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry.

Dans un livre à paraître, Un Québec indivisible, il raconte son travail auprès des Premières Nations à l’aube du référendum de 1995 et pour la défense de l’intégrité territoriale du Québec face aux appels à la partition.

«À la fin de sa vie, il me disait : ma plus grande fierté, c’est d’avoir presque mené le Québec à l’indépendance. Puis il ajoutait : ma plus grande déception, c’est de ne pas avoir fait la souveraineté du Québec», raconte son fils en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

«Je pense que c’est un rêve qui va s’éteindre avec cette génération-là. C’est triste», note Louis-Joseph Cliche.

Franc-parler

Né à Saint-Joseph-de-Beauce, David Cliche était le fils de Robert Cliche – qui a présidé la commission du même nom sur l’industrie de la construction dans les années 1970 – et de l’écrivaine Madeleine Ferron.

En bon Beauceron, l’ex-ministre détestait la langue de bois. «Des fois, ça lui a coûté quelques plumes en politique. Il disait des choses qui étaient vraies, mais qui ne se disaient pas», se rappelle son fils en riant.

Alors qu’il était ministre de l’Environnement, il s’était notamment attiré les foudres des producteurs de porcs, qu’il avait qualifiés de «barons du cochon», en plus d’ajouter qu’on «n’empesterait pas nos campagnes pour vendre du cochon aux Japonais».

Amant de la nature

La carrière de David Cliche aura été marquée par son affection pour les peuples autochtones et son amour de la nature.

Dès 1978, il œuvra comme représentant du Québec au Nunavik. En 1980, il devint négociateur pour le Grand Conseil des Cris du Québec, avant de présider le Forum Grande-Baleine de 1991 à 1993. Quelques années plus tard, il conseilla pourtant au premier ministre Jacques Parizeau d’abandonner ce projet hydro-électrique, qu’il jugeait rentable, en raison de l’opposition grandissante aux États-Unis.

«C’était un idéologue pragmatique», résume son fils.

La date des funérailles de David Cliche n’est pas encore connue.

Son parcours