Des conteneurs pour aider des sans-abri aux Jardins Gamelins de Montréal

MONTRÉAL – Trois conteneurs transformés en comptoir de service ont été aménagés aux Jardins Gamelin dans le centre-ville de Montréal afin de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance.

Cette initiative dévoilée mardi fait partie d’un projet pilote appelé E=MC2 auquel le poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Société de développement social (SDS) collaborent.

PHOTO COURTOISIE/SPVM

L’objectif est de faciliter l’accès au réseau de la santé, des services sociaux et communautaires pour ces personnes défavorisées, afin de les accompagner vers des ressources d’aide.

Situés dans une zone où la toxicomanie, les problèmes de santé mentale, la prostitution et l’itinérance sont bien présents, les comptoirs seront ainsi accessibles tous les jours pour ceux qui en ont besoin.

PHOTO COURTOISIE/SPVM

«Le projet novateur E=MC2 répondra aux enjeux spécifiques du secteur et s’inscrit dans la vision de notre administration d’un service policier basé sur la proximité, la prévention et la concertation avec le milieu», a précisé Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques de l’arrondissement de Ville-Marie et responsable de la gestion et planification immobilière au comité exécutif de Montréal, par communiqué.

Une équipe multidisciplinaire composée de policiers et de travailleurs sociaux travaillera en collaboration avec des infirmières, des éducateurs du CIUSSS et des médiateurs sociaux qui intervenaient déjà aux Jardins Gamelin.