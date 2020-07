[EN DIRECT 21 JUILLET] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 14 723 194

Décès : 610 292

CANADA

Cas : 111 124, 57 616 au Québec

Décès : 8853, 5657 au Québec

Toutes les nouvelles du 21 Juillet 2020

6h36 | Coronavirus : moins de 1000 nouveaux cas à Delhi, une première en 49 jours.

AFP

New Delhi a recensé mardi, pour la première fois en sept semaines, moins de 1000 nouveaux cas de coronavirus, tandis que de plus en plus d’États indiens décident de restrictions pour freiner la progression de la COVID-19

L’Inde est devenue la semaine dernière le troisième pays, après les États-Unis et le Brésil, à dépasser le million de cas. Mais nombre d’experts pensent que ce chiffre est très inférieur à la réalité, car le taux de dépistage demeure faible.

Plus de 28 000 malades ont péri. L’État du Maharashtra (ouest), où se trouvent Bombay et ses bidonvilles, est le plus touché, devant la capitale nationale et le Tamil Nadu (sud).

Le premier ministre indien Narendra Modi avait imposé fin mars un strict confinement, mais celui-ci a été très assoupli ces derniers mois pour réduire son impact sur l’économie.

Indépendamment du gouvernement fédéral, plusieurs États ont renforcé les restrictions locales au fur et à mesure de la hausse des cas, et ce notamment à Bangalore, Bihar et dans certaines parties du Kerala et du Tamil Nadu.

Lundi, les autorités du Bengale-Occidental (est), État où vivent 90 millions de personnes, ont annoncé un confinement deux jours par semaine.

6h18 | Afrique du Sud: hospitalisation de deux ministres ayant contracté le virus.

AFP

Deux ministres sud-africains qui ont contracté la COVID-19 ont été hospitalisés, a annoncé mardi le gouvernement alors que l’Afrique du Sud est le cinquième pays au monde le plus touché par la pandémie en terme de cas confirmés.

« Le ministre de l’Emploi et du Travail, M. Thembelani Thulas Nxesi, a été admis à l’hôpital la nuit dernière (lundi) à cause de la COVID-19. Le ministre avait été testé positif il y a environ une semaine et était jusqu’à hier soir (lundi) en quarantaine à domicile », selon un communiqué du gouvernement publié mardi.

« Il a été admis à l’hôpital sur les conseils de ses médecins afin d’avoir accès à (...) un suivi approprié », a ajouté le gouvernement, précisant que le ministre, âgé de 61 ans, « est le second membre du gouvernement à être admis à l’hôpital ».

Le ministre de l’Énergie, Gwede Mantashe, âgé de 65 ans, a également été hospitalisé lundi « sur les conseils de (son) médecin de famille pour être mieux suivi », selon un autre communiqué du gouvernement.

Lui et son épouse avaient été « testés positifs au Covid-19 il y a environ une semaine ». Cette dernière continuera sa quarantaine à domicile, a précisé le gouvernement qui a souhaité aux deux ministres « un prompt rétablissement ».

6h17 | Iran/virus: nouveau record de décès, 229 enregistrés en 24 heures.

AFP

Les autorités iraniennes ont annoncé mardi avoir enregistré 229 décès liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, un chiffre record depuis les débuts mi-février de l’épidémie en Iran, pays le plus touché au Moyen-Orient.

« Nous avons perdu 229 de nos compatriotes en raison de la COVID-19 au cours des dernières 24 heures », a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé Sima Sadat Lari au cours de son point presse quotidien, ce qui porte le bilan de la pandémie en Iran à 14 634 décès.

4h15 | Le coronavirus? Un «complot américain»! Comment s’en débarrasser? «L’été tue les virus!» Sur les réseaux sociaux en arabe, les fausses informations concernant la COVID-19 prolifèrent au grand dam de collectifs qui tentent de rétablir des vérités essentielles.