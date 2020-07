COULOMBE, Fernande



À Mont-Tremblant, le 29 juin 2020 à l'âge de 95 ans est décédée Mme Fernande Coulombe, fille de feu M. Alfred Coulombe et feu Mme Marie-Louise Cyr.Elle laisse dans le deuil ses nièces, Francine, Ginette, Odette (Marc), Sophie et son neveu, Charles (Claude), sa grande amie, Ginette Houle ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 31 juillet de 13h à 14h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même vendredi à 14h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Sainte-Thérèse.