HURTUBISE, Gisèle



À Montréal, le 6 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Gisèle Hurtubise.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Gilles Guillot; sa fille Marie-Josée (Martin); ses petits-enfants Félix, Simon, Thomas; ses soeurs, Lise, feu Céline et Luce; ses frères Louis (Lise) et Luc (Claire) ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 juillet 2020 de 13h30 à 17h30 au complexe funéraire :Un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié en sa mémoire.