«L’avant-match des foodies» : bien plus que des nachos

MONTRÉAL – Oubliez les sempiternels nachos, poutines et côtes levées. Dans «L’avant-match des foodies», l’animateur Patrick Marsolais et le chef Martin Juneau marieront les plaisirs de la bouffe et du sport, en réinventant les traditions. Pensez plutôt pieuvre, Jos Louis et bouchées coréennes...

L’idée originale de cette nouvelle émission est de Patrick Marsolais, adepte avoué de sport, qui a tout de suite pensé à son grand pote Martin Juneau pour conférer une crédibilité culinaire à son projet de réunion télévisée entre amis sportifs gourmands.

Ce que Marsolais imaginait d’abord être un modeste rendez-vous où on jaserait simplement autour du barbecue s’est transformé en plateau de télévision d’envergure impliquant une quarantaine de personnes au restaurant Pastaga, propriété de Juneau, sur le boulevard Saint-Laurent.

Condensés en une semaine, les tournages s’enchaînent actuellement l’un à la suite de l’autre, entre la cuisine, le comptoir et un lounge recréé dans une pièce attenante au Pastaga (avec fauteuils et tableau de pointage au mur), pour une diffusion à Zeste dès septembre.

Lancer de la pieuvre

À chacun des 12 épisodes de 30 minutes, nos deux comparses accueilleront un invité et évoqueront leurs souvenirs d’un sport ou d’une ville sportive en particulier. Martin Juneau s’occupera de la boustifaille en concoctant des recettes de son cru autour du thème du jour.

«Les gens qui viennent nous voir partagent une passion pour le sport et la nourriture. On ne suit pas l’actualité sportive. On reçoit des bons raconteurs, et qu’on aime le sport ou pas, il y aura toujours quelque chose à écouter. On ne se contentera pas de dire que le Canadien a mal joué hier soir», glisse Patrick Marsolais.

La moitié des épisodes de «L’avant-match des foodies» s’articulera autour d’une discipline (le baseball avec Rodger Brulotte, le soccer avec Sébastien Benoît, le football avec Étienne Boulay et le basketball avec Kevin Raphaël) et l’autre, sur des villes de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) et leurs traditions au jeu.

Par exemple, la coutume de lancer une pieuvre sur la glace lors d’un but des Red Wings, à Détroit, deviendra prétexte, pour Martin Juneau, à cuisiner le mollusque. Un lutteur viendra peut-être même abattre la pieuvre. Et puisque l’équipe a longtemps patiné au Joe Louis Arena, on revisitera le célèbre petit gâteau du même nom.

«C’est une nouvelle approche, indique Martin Juneau. On ne montrera pas tout. On prend pour acquis que les gens qui vont regarder ça vont déjà avoir une base en cuisine. On ne fait pas l’A-B-C ; disons qu’on est rendus à D-E-F!»

Bien sûr, on n’ignorera pas certains classiques, mais Martin Juneau compte bien les apprêter à sa propre sauce. Oui, il y aura des ailes de poulet et du poulet frit, mais on les sortira de leur habituelle sauce barbecue.

«L’effet foodies»

Autre élément qui démarquera «L’avant-match des foodies» : son «effet foodie», un instant de cuisine capté par 44 caméras, inspiré, vous l’aurez deviné, du «moment Révolution» de la populaire compétition de danse. Le procédé magnifiera les mouvements des mains de Martin Juneau, qui doit porter une attention particulière à ses manœuvres en cuisinant.

«Ça va donner un "effet wow" assez impressionnant, et ça nous permet de jouer avec la nourriture comme on ne le fait jamais autrement, pour l’immortaliser et aller chercher de la beauté», promet ce dernier.

«On profite du fait que notre réalisateur n’a jamais travaillé sur une émission de cuisine, pour faire tout, sauf une émission de cuisine. On veut partir à gauche à droite, s’amuser et tout s’autoriser», renchérit Patrick Marsolais, en parlant du maître d’œuvre Maxime Rivet, qui avait collaboré avec Martin Juneau à «99 envies d’évasion en Nouvelle-Orléans», l’an dernier.

Enfin, en ce qui a trait à la COVID-19, nos hommes évitent la trop grande proximité et le passage des ustensiles d’une main à l’autre pendant les enregistrements, pour respecter les consignes sanitaires.

«À date, je ne fais pas trop de fièvre», blague Patrick Marsolais.

«L’avant-match des foodies», le mercredi, à 21 h, dès le 2 septembre prochain, à Zeste.