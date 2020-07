Bonne nouvelle. Depuis l’obligation du masque dans les lieux publics fermés imposée par le gouvernement Legault à partir du 18 juillet, les rebelles du masque semblent être l’exception à la règle.

Comme je l’écris depuis des mois, pour qu’une vaste majorité de Québécois portent le masque – un outil essentiel pour tenter de ralentir la propagation de la COVID-19 –, il fallait l’imposer. Point. La preuve en est maintenant servie.

La moins bonne nouvelle. Des récalcitrants sévissant néanmoins, les commerçants sont les seuls à écoper sous peine d’amendes de 400 $ à 6000 $. Que les commerçants soient responsables d’appliquer la règle tombe sous le sens. Qu’ils paient pour les résistants est injuste.

Cette crise sanitaire, loin en plus d’être terminée, leur impose déjà de lourds sacrifices pécuniaires. D’ici à ce que les anti-masques finissent par se calmer le pompon, les amendes devraient leur être imposées à eux.

Prendre la rue pacifiquement pour manifester contre le masque est un droit fondamental. Mettre sciemment en danger la santé des autres en refusant de le porter, pour des raisons autres que médicales, ne l’est pas.

Les « colons » persistent

J’ai discuté avec des marchands. La plupart ont dû gérer quelques entêtés anti-masque. Incluant les p’tits fin finauds qui, une fois dans le magasin, baissent leur masque en dessous de leur nez ou de leur menton.

Ce phénomène, mon voisin l’a joliment nommé « le retour d’Elvis Gratton », mais au pluriel. La formule est d’autant plus juste qu’à l’instar du légendaire personnage, les croisés anti-masques s’inspirent eux aussi des « Amaricains ».

Leurs hauts cris de « libârté! » rappellent en effet ceux de la frange complotiste trumpienne. Bref, quel que soit leur pays, les « colons » résistent à toutes les époques. Y compris même la réalité menaçante d’une pandémie mondiale.

À preuve, la fameuse vidéo du gars qui, dans un Tim Hortons à Montréal, refusait de porter le masque. Appelés à intervenir, les policiers lui ont poliment demandé de quitter les lieux.

Grossier

S’est ensuivi un spectacle grossier au point de pouvoir soupçonner qu’il a été arrangé d’avance. Le gars fut filmé par sa propre conjointe, outrée bruyamment, pendant qu’il jouait à la victime en résistant très physiquement à son arrestation par la « méchante police du masque ».

Le ridicule était tel qu’on aurait dit un couple-commando autoproclamé. On ne s’en sort pas. Les « colons » persistent toujours à l’être.

Heureusement, selon le Service de police de la Ville de Montréal, les incidents disgracieux auraient été peu nombreux. Sur son fil Twitter, le médecin gériatre David Lussier en écrivait ceci :

« On parle beaucoup trop des rares anti-masques, et pas assez de la très grande majorité de la population, dont la capacité d’adaptation et la résilience ont été remarquables depuis 4 mois. À eux, je lève mon chapeau. »

Très vrai. Il n’en reste pas moins que les commerçants sont pris avec les anti-masques. Pour eux, jusqu’à ce que la norme combien nécessaire du masque obligatoire s’installe, ce n’est pas facile de gérer ces pénibles regimbeurs.