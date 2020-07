Les élus fédéraux reconnaissent le courage des victimes d'inconduite sexuelle

OTTAWA | Les élus fédéraux ont adopté une motion, mardi, qui vise à reconnaitre que les victimes d’inconduite sexuelle «craignent, avec raison, de ne pas être crues» et qu’elles sont courageuses de dénoncer «avec les moyens qu’elles sont confortables d’utiliser».

Le texte, présenté en Chambre par le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, demande en outre au gouvernement de Justin Trudeau de mettre en place un comité d’experts s’inspirant de celui instauré par l’Assemblée nationale, au Québec.

Ce comité fédéral aurait pour mandat «d'adapter et de développer des mesures bénéficiant aux personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale et leur redonnant confiance dans le système judiciaire et extrajudiciaire », peut-on lire dans la motion.

Par ailleurs, le texte vise à reconnaitre que les victimes d’inconduite ou d’agression à caractère sexuel ont peur que les gestes qu’elles dénoncent soient banalisés ou qu’on les intimide.

Rappelons qu'une vague de dénonciations souffle sur le Québec et a visé plusieurs personnalités publiques, dont le chanteur Bernard Adamus, l'artiste Kevin Parent et le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Les allégations ont été faites de façon anonyme et n'ont fait l'objet d'aucune preuve devant un tribunal.