Les Rose en ouverture des Percéides

Le documentaire Les Rose ouvrira en première mondiale la prochaine édition du Festival Les Percéides, le 14 août, en Gaspésie.

Cinquante ans après la crise d’Octobre, le film présente les motivations des frères Paul et Jacques Rose, à travers le travail de recherche de Félix Rose, fils de Paul. Les Rose sera présenté au Ciné-parc Paradiso, à Petit Pabos, près de Percé, là où les frères Rose et leur ami Francis Simard avaient ouvert La maison du pêcheur, à l’été 1969. Le film prendra ensuite l’affiche à Québec et Montréal, le 21 août.