Nathalie Normandeau: «S'il n'y avait pas de procès, pour le citoyen, ce serait une énorme défaite»

L'avocat Marc Bellemare a affirmé que ce serait «une énorme défaite et une énorme déception pour le citoyen» si le juge décidait que les procédures dans le procès de Nathalie Normandeau dépassent les délais raisonnables.

Rappelons que l’audition d’une deuxième requête de type Jordan, au procès de Nathalie Normandeau et de ses cinq coaccusés, débute aujourd’hui au palais de justice de Québec.

Selon Me Bellemare, il est possible que «le juge trouve que la Couronne s'est traîné les pieds» et donne raison à Mme Normandeau. Si tel était le cas, les procédures contre Nathalie Normandeau, et peut-être aussi contre ses cinq coaccusés, seraient abandonnées.

«S'il n'y a pas de procès, pour le citoyen, c'est une énorme défaite, une énorme déception qui va s'ajouter à toutes les autres déceptions dans les affaires que l'UPAC a menées depuis une dizaine d'années», a estimé l'ancien ministre de la Justice, à QUB radio.