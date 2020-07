Peley curieux de voir l’action reprendre dans les majeures

LÉVIS | Même si son association avec les Blue Jays de Toronto est terminée depuis l’hiver 2019, Josué Peley entretient toujours d’excellents liens avec les membres de l’organisation. À quelques heures du lancement de la soirée d’ouverture dans le baseball majeur, Peley se dit impatient de voir comment se déroulera cette saison sur fond d’incertitude en raison de la pandémie de la COVID-19.

Rencontré dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur des receveurs chez les Canonniers de Lévis midget AAA (voir autre texte), l’ancien interprète des Jays (2016 à 2018) n’aurait pas aimé vivre avec le protocole sanitaire mis en place par les autorités du baseball majeur.

«Je suis ça beaucoup parce que j’ai encore beaucoup d’amis avec les Blue Jays et dans le baseball majeur. Et je vais être sincère, je suis un peu content de ne pas être avec les Blue Jays ou n’importe quelle équipe. Pour avoir parlé à quelques-uns de mes amis, ce n’est pas cool : les coachs ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent voir personne pour s’assurer que les joueurs ne sont pas contaminés. Je pense qu’on est chanceux de pouvoir au moins voir notre famille et faire des activités [ici]», a lâché en entrevue avec Le Journal celui qui s’est accroupi derrière le marbre dans l’uniforme des Capitales de 2012 à 2015.

Photo Stevens Leblanc

Autorisés à tenir leur camp d’entraînement à Toronto, joueurs et membres du personnel des Jays devaient toutefois demeurer à l’intérieur des limites du Rogers Centre ainsi que de l’hôtel adjacent au stade.

Pour Peley, même si les joueurs professionnels encaissent d’alléchants chèques de paie, cette situation exige d’importants sacrifices personnels.

«Plusieurs vont dire qu’ils font des millions et c’est correct, mais il n’y a pas assez d’argent pour que tu puisses rester dans un coin à faire la même chose. De sortir et de voir ses proches, ça n’a pas de prix. C’est une situation précaire et difficile, mais c’est comme ça pour tout le monde [dans les sports professionnels].»

Une saison excitante à prévoir

Le Québécois d’origine vénézuélienne croit que les téléspectateurs assisteront à des situations de match inusitées en raison du court calendrier de 60 rencontres.

Certains gérants n’hésiteront pas à faire preuve d’audace pour se tailler une place en séries éliminatoires, selon l’ancien joueur.

«Je pense qu’on verra des choses qu’on n’a jamais vues auparavant. J’ai l’impression que les entraîneurs vont coacher différemment. Je pense qu’on va voir de nouvelles choses et de nouvelles stratégies.

Photo Stevens Leblanc

«En plus, les alignements seront plus gros [NDLR 60 au lieu de 40]. Verra-t-on des partants qui lanceront tous les quatre ou trois jours? C’est une saison de deux mois seulement. Puis, je ne pense pas qu’on verra beaucoup de joueurs remplaçants.»

Sans spectateurs

Ancien membre de l’organisation des Pirates de Pittsburgh et des Red Sox de Boston, Peley a déjà vécu l’expérience de sauter sur le terrain devant des gradins déserts dans la ligue des recrues de la Gulf Cost League, en Floride.

Une nouvelle réalité loin d’être idéale à laquelle les meilleurs joueurs au monde devront s’habituer dans les stades.

«J’ai hâte de voir quels joueurs vont s’adapter. On convient qu’il y a des joueurs qui carburent à la pression et au bruit. Là, tu n’auras rien. Je l’ai vécu dans les mineures et c’est plate en maudit. J’ai hâte de voir si ça peut affecter des joueurs, mais j’ai l’impression que ça va en affecter quelques-uns», a avancé Peley.

Midget AAA : «J’aurais voulu être coaché par quelqu’un comme moi»

Impliqué depuis quelques saisons durant l’hiver avec le programme sport-études des Canonniers de Québec, Josué Peley ajoute une autre corde à son arc depuis que les sports d’équipe ont été autorisés à reprendre en faisant partie du personnel d’entraîneurs du club midget AAA de Lévis.

«J’avais coaché un peu avec l’ABC [Académie de baseball du Canada], mais ce n’était rien d’officiel. J’adore ça et je connais aussi pas mal les jeunes puisque je les ai à l’école. C’est une belle expérience jusqu’à présent», a lancé Peley sur le terrain du stade Georges-Maranda, mardi, alors que son équipe se préparait à affronter Charlesbourg. Les Lévisiens ont signé une victoire de 5-4.

L’ancien des Capitales s’occupe des receveurs, position qu’il a occupée au cours de sa carrière de joueur, en plus de diriger à l’occasion la circulation sur les buts. Le gérant Christian Chénard lui a offert sa pleine confiance.

Photo Stevens Leblanc

«Mon but est d’enseigner aux jeunes les situations de match et des choses qu’on ne peut pas nécessairement pratiquer lorsqu’on est en dedans ou en pratique. Chris me laisse pas mal de travail et des tâches à faire pendant le match.

«Quand je jouais midget AAA, j’aurais voulu être coaché par quelqu’un comme moi. J’aurais voulu quelqu’un qui avait plus de connaissances pour connaître les coulisses du jeu, des choses que j’ai apprises avec les Blue Jays qui m’auraient aidé. C’est une expérience incroyable pour moi, mais je le fais surtout pour les jeunes. Je me rappelle ce que je n’aimais pas des coachs, alors je ne le fais pas. Les gars sont super réceptifs et on a une belle communication ensemble», a souligné l’homme de 32 ans, qui évoluait encore jusqu’à l’an dernier dans la Ligue de baseball majeur du Québec.

Une étape à la fois

Même si ce nouveau rôle l’emballe, Peley ne veut toutefois pas brûler les étapes pour une éventuelle carrière de gérant. D’autres projets reliés à son sport préféré mijotent dans son esprit.

«Il y a beaucoup de choses que j’aimerais faire dans le futur qui sont reliées au baseball», a-t-il exprimé.