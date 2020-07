Qu’est-ce que c’est, au juste, le microbiote?

Une amie me disait récemment que de plus en plus de médecins recommandent à leurs patients de s’occuper de leur microbiote pour retrouver la santé. Elle m’a expliqué un peu ce que signifiait ce mot, mais comme je n’ai pas très bien compris, que je ne voulais avoir l’air stupide devant elle, je viens vers vous pour me renseigner.

M.P.

« Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes, bactéries, microchampignons, protistes, vivant dans un environnement spécifique chez un hôte ou une matière ». Dans le cas de l’être humain, c’est l’ensemble des micro-organismes qui peuplent notre intestin qui constitue notre microbiote. Comme le travail de notre intestin est fondamental pour notre santé, les spécialistes se sont penchés au cours des dernières années sur les façons de le réguler. Ce qui a donné des livres fort pertinents et excellents sur le sujet comme Le ventre...notre deuxième cerveau, ou L’intestin...notre deuxième cerveau et Le charme discret de l’intestin.