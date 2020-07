Un Comic-Con en mode confinement

Pandémie oblige, le Comic-Con de San Diego, rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de superhéros et de culture populaire, sera entièrement présenté en ligne cette année. Au cours des cinq prochains jours, plus de 300 événements spéciaux et conférences seront diffusés gratuitement sur YouTube sous la bannière ComicCon@home. En voici cinq à ne pas manquer.

Rencontre avec Charlize Theron­­­

D’Aeon Flux à The Old Guard’s en passant par Mad Max : Fury Road et Atomic Blonde, Charlize Theron a multiplié les rôles de dure à cuire dans des films d’action au cours des deux dernières décennies. À l’occasion d’une conférence animée par la journaliste Terri Schwartz, l’actrice sud-africaine de 44 ans discutera notamment de l’évolution des héroïnes féminines à Hollywood.

► Vendredi à 13 h.

The Walking Dead

Pour une 11e année d’affilée, l’équipe de la populaire série de zombies The Walking Dead fera une apparition au Comic-Con de San Diego pour participer à un panel consacré à l’épisode final de la saison 10, qui sera diffusé plus tard cette année. La productrice et le réalisateur de l’épisode seront présents en compagnie de plusieurs vedettes de la série, dont Norman Reedus, Melissa McBride et Jeffrey Dean Morgan.

► Vendredi à 16 h.

William Shatner

Difficile d’imaginer un Comic-Con sans William Shatner. L’acteur natif de Mont­réal, connu pour son rôle du capitaine Kirk dans la série originale Star Trek, animera cette fois-ci une table ronde sur la mission Artemis, qui vise à envoyer des humains sur la Lune en 2024. Il sera entouré notamment d’astronautes de la NASA et d’experts en technologie spatiale.

► Samedi à 14 h.

Les 15 ans de Constantine

Le réalisateur Francis Lawrence, l’acteur Keanu Reeves et le producteur Akiva Goldsman seront réunis pour souligner le 15e anniversaire de la sortie du film d’action Constantine, une adaptation de la bande dessinée du même titre de DC Comics qui a connu un beau succès au box-office en 2005.

► Samedi à 15 h.

Bill et Ted : les retrouvailles

Samedi sera décidément la journée de Keanu Reeves au Comic-Con. En plus de célébrer le 15e anniversaire de Constantine, l’acteur de 55 ans participera à un autre événement en ligne pour donner un avant-goût du troisième film de la série Bill et Ted, qui doit prendre l’affiche le mois prochain. L’acteur Alex Winter et le réalisateur Dean Parisot seront aussi de la partie et le panel sera animé par nul autre que Kevin Smith.

► Samedi à 18 h.

► Le Comic-Con de San Diego est présenté sur YouTube du 22 au 26 juillet.