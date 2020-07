Une société anarchique

Aujourd’hui, j’aimerais--- vous parler de musique classique.

Non, non, ne tournez pas la page !

Je ne vous parlerai pas des différences entre Rachmaninov et Rimski-Korsakov, mais de la musique classique comme métaphore de la société d’aujourd’hui.

DIFFÉRENTS MAIS ENSEMBLE

Beaucoup ont profité du confinement pour élargir leurs horizons.

Certains se sont découvert une passion pour la cuisine, d’autres pour la méditation ou la décoration intérieure.

Moi, je me suis mis à la musique classique.

Pendant longtemps, j’ai essayé de « comprendre » la musique classique, de pénétrer ce monde riche et complexe, mais je n’y arrivais pas.

Jusqu’au jour où j’ai compris pourquoi : je suis un visuel. Ce n’est pas par mes oreilles que j’appréhende le monde, mais par mes yeux.

Alors je me suis abonné à un site qui diffuse des concerts filmés (medici.tv). Et là, boum, je suis tombé en amour.

Je crois qu’il n’y a rien de plus beau, de plus majestueux que de voir les musiciens (souvent très jeunes !) d’un orchestre interpréter une œuvre.

Une multitude d’instruments, tous différents, chacun avec un son et une tonalité distincts, qui se mêlent habilement les uns aux autres – et même, parfois, qui se contredisent, s’affrontent, se combattent, se chamaillent – pour créer un son harmonieux.

Vous savez où je veux en venir.

Vous devez avoir énormément de talent pour être accepté au sein d’un orchestre symphonique.

Pourtant, ces musiciens ne jouent pas pour eux-mêmes, ils ne tentent pas de faire un show, de tirer la couverture de leur bord – ils mettent leur adresse et leur savoir-faire au service du groupe, du bien commun.

Ils visent la cohésion, et non la cacophonie et la discorde.

L’ÉLITE ET LE PEUPLE

C’est ça, une société.

Pas les cordes d’un côté, puis les vents, et les percussions et le piano, mais tout le monde ensemble.

Pas le communautarisme ou le multiculturalisme, mais une forme d’interculturalisme.

Un paquet de groupes distincts qui respectent leurs différences tout en visant un but commun.

Moi, voir ça, voir un orchestre jouer, ça me fait triper. Ça m’élève. Ça m’émeut.

Et puis il y a les concertos, ma forme musicale préférée.

L’orchestre au complet qui accompagne un de ses membres particulièrement doué. Il le met à l’avant-plan, mais le soliste ne coupe jamais les ponts avec le groupe.

Le groupe appuie le soliste, qui les amène plus loin.

Là encore, une leçon de vie en société.

L’élite (minoritaire) et le peuple (majoritaire) soudés.

Liés l’un à l’autre.

RETOUR À L’ORDRE

Federico Fellini a réalisé un superbe téléfilm sur cette métaphore en 1978 : Prova d’orchestra (Répétition d’orchestre).

Un orchestre symphonique qui se déglingue. Qui part en couille. Qui n’écoute plus son chef.

Les violonistes n’en font qu’à leur tête. Les flûtistes jouent de leur côté. Le percussionniste s’en donne à cœur joie.

Aucun musicien ne suit sa partition.

C’est le bordel, la cacophonie. Et qui se pointe pour ramener l’ordre ?

Un chef tyrannique. Qui hurle en allemand.

Tout est là.

S’il y a une leçon que l’Histoire nous a apprise, c’est celle-là.

Rien de mieux pour paver la voie à la dictature que l’anarchie. La bisbille.

Le désaccord perpétuel.