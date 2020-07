CIOTOLA, Philippe



À Montréal, le 13 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Philippe Ciotola, fils de feu Domenico Ciotola et feu Maria Bonetto.Prédécédé également par ses soeurs Eugénie et Julienne et ses frères Joseph (Françoise) et Jean-Marie.Il laisse dans le deuil ses frères Alexandre (feu Rolande), Georges et Pierre. Il laisse également ses nièces Sandra (François), Carmen (Gilles), Sylvia (Sylvain) et Marie (Carl), ainsi que parents et amis.Conformément aux volontés exprimées par le défunt, il n'y aura pas d'exposition.Les funérailles seront célébrées le mardi 28 juillet à 10h en la Chapelle Notre-Dame de la Résurrection du Cimetière Notre-Dame des Neiges (4601 Chemin Côte-des-Neiges, Montréal), suivies de l'inhumation au lot familial.