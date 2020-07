VARIN, Bernard



À Montréal, le mardi 14 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 85 ans, M. Bernard Varin, époux de Majella Falardeau.Il a été enseignant pendant 35 ans à l'école Saint-Vincent-Marie de Montréal-Nord, période pendant laquelle il a marqué des étudiants à qui il a inculqué le sens de devoir et du respect. Très impliqué dans le monde du sport et rassembleur, on se souviendra des parties de hockey et de baseball qu'il organisait pour ses élèves.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Diane Varin, ses frères et soeurs feu Robert, Madeleine, René et son épouse Gisèle Lagacé, Denise épouse de Guy Ouellette, Roland époux de Huguette Belisle et Gilles époux de Monique Laporte, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 24 juillet 2020 de 15h à 17h. Un hommage aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.L'hommage sera aussi disponible via un lien internet pour ceux qui ne pourront y assister en personne.