FOURNIER, Francine



À son domicile, à Montréal, le 16 juin 2020, est décédée à l'âge de 67 ans, Mme Francine Fournier, conjointe de Michel Tétrault.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils Dominic Bérubé (Marie Lyne David), son petit-fils Kevin-Alexandre Bérubé, sa mère Gisèle Dalpé (Paul Gravel), ses frères et soeurs Jean-Pierre (Micheline), Sylvie (Alain), Gérald (Rollande), Christiane (Martin) et Mario (Sylvie), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le samedi 25 juillet 2020 à 15h au:www.salonrolandmenard.netOuverture du Salon samedi à compter de midi.