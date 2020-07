GILBERT, Monique



À Blainville, le 15 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Monique Gilbert.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierrot, Aline (Sylvain), Julie et Nathalie (Claude), ses 11 petits-enfants, son amoureux Jacques, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.À la demande de la famille, le tout se déroulera dans l'intimité.450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.