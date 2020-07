Le propriétaire de La Cage a licencié 30 % de son personnel

BOUCHERVILLE | Sportscene, qui détient entre autres les restaurants La Cage, a licencié pour de bon environ 30 % de ses employés au cours des dernières semaines et fermé quatre établissements.

«Bien que la clientèle soit au rendez-vous, les heures réduites et les ratios d'occupation d'environ 50 % ne nous permettent pas de rappeler la totalité des 2200 employés mis à pied temporairement en mars dernier. Nous regrettons grandement ces mesures devenues inévitables compte tenu du nouveau contexte opérationnel», a expliqué mercredi le président et chef de la direction du Groupe Sportscene, Jean Bédard, par communiqué.

La chaîne compte maintenant 37 restaurants.

Sportscene prévoit que la reprise sera longue pour atteindre les niveaux d’avant la crise de la COVID-19, soit une période allant de 18 à 24 mois.

Même si elle tente de préserver ses liquidités, l’entreprise souligne que «la crise de la COVID-19 a eu un effet négatif sur l'économie et sur ses perspectives, et par conséquent, a eu et aura encore pour un certain temps un effet négatif sur les opérations et la performance financière de Groupe Sportscene».

La compagnie de Boucherville s’est prévalue de son droit de reporter la divulgation de ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2020. Ils devraient donc être annoncés vers le 27 août prochain.