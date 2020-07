DUFORT, Georges



À Montréal, le 24 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Georges Dufort, époux de Madame Madeleine Robillard Dufort.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Céline, ses petits-enfants Patrick (Michelle), Karine (Maxime), Claude, Isabelle (Phillip) et Christine, ses arrière-petits-enfants Destinée, Elliot, Albert et Devan, ses belles-soeurs Denise et Ginette ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 30 juillet 2020 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Repos Saint-François d'Assise situé au 6700 de la rue Beaubien Est à Montréal.Les funérailles suivront à la chapelle du complexe funéraire à 16h.