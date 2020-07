DUBÉ, Soeur Dorothy, smnda



À Montréal, le 15 juillet 2020, à l'âge de 97 ans, dans la 75e année de sa vie religieuse, est décédée Sr Dorothy Dubé, Soeur Missionnaire de Notre-Dame d'Afrique.Outre ses consœurs religieuses, elle laisse dans le deuil son frère Fernand Dubé (Rosette Veilleux) ainsi que de nombreux neveux et nièces, entre autres Alain Dubé, Marc Gervais, Claudine Dubé et autres parents et amis.En raison de la pandémie actuelle, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.