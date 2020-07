LACHAPELLE, André



À Sainte Agathe-Des-Monts, le 28 juin 2020, à l'âge de 87 ans est décédé M. André Lachapelle, père de feu Denis et époux de Mme Irène Noël.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Diane (André) et Nicole, sa belle-fille Madeleine, ses petits-enfants Geneviève, Maude (Benito) et Simon, ses arrière-petits-enfants Rafaëlle, Gabriel, Antoine et Charlie, son frère Lucien (Denise), sa soeur Lise (Jean) ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 juillet de 14h à 17h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une liturgie aura lieu le même jour à 17h en la chapelle du salon.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.