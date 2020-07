VILLEMURE, Léo



À Montréal, le 9 juillet 2020 à l'âge de 88 ans est décédé Léo Villemure, époux de feu Yvette Perreault.Il laisse dans le deuil son fils Mario (Micheline Bertrand) et ses petites-filles Émilie (Guillaume Paquette), Julie ainsi que son arrière-petite-fille Rosalie. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Remerciements sincères à l'équipe du SRAD (Hôpital Maisonneuve) ainsi qu'au personnel infirmier du CLSC Rosemont pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le 26 juillet 2020 entre 13h et 15h suivi d'une liturgie au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec (pq.poumon.ca).