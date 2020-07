LORTIE, Thérèse



27 mai 1927 - 7 juillet 2020À Montréal, le 7 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Thérèse Lortie qui nous a quittés paisiblement.Cette maman remarquable et bien-aimée laisse dans le deuil ses enfants Manon (Mario) et Serge (Gloria); ses petits-enfants Vanessa, Stéphanie, Anne, Christian et Michel; sa soeur Laurette et son frère Lionel (Andrée); filleule et filleul; neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexele samedi 25 juillet 2020 de 13h à 16h, une courte cérémonie commémorative aura lieu à 15h. Veuillez prendre note que le port du masque est obligatoire.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.Nous tenons à remercier Madame Sylvie Dubois pour ses soins et son dévouement ainsi que le soutien à la famille.