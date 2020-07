PIGEON, Rita (née Riendeau)



Après avoir tant donné pour le bien-être des siens, notre vaillante Rita, épouse, mère et agricultrice nous a quittés le 15 juillet 2020, à Saint-Rémi, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil son mari si attentionné depuis 67 ans, Roland Pigeon, ses 7 enfants: Ginette (JPaul), Mario (Jocelyne), Gilbert, Normand (Kari), Brigitte (JMarc), Judith (JoAnn) et Martin (Josée), ses 14 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants qui l'appelaient affectueusement "Grand-Mère", comme tout son entourage.Elle était la fille de feu Alexandre Riendeau et feu Noëlla Senécal, soeur de feu Yvette, feu Paul-Emile, feue Gilberte, Andréa, Yolande et belle-soeur de feu Fernand et Thérèse Pigeon.Elle laisse également parents et amis avec qui elle a passé du bon temps en motoneige, au casino, au bowling, à la pêche, en vacances ou lors de parties de cartes.La famille tient à remercier le centre d'hébergement de Saint-Rémi pour tous les bons soins et les délicates attentions du personnel ainsi que Guylaine Landry pour sa présence auprès d'elle depuis plusieurs années.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-RÉMI, QC, J0L 2L0Tél.: 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le dimanche 9 août de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie au salon.Dans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les funérailles seront effectuées selon le respect des normes de la santé publique actuelles.Des dons à Vents d'Espoir de la Vallée du St-Laurent seraient appréciés. www.ventsdespoir.org ou info.ventsdespoir@gmail.com