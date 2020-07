CHRÉTIEN, Cécile



À Québec, le vendredi 17 juillet, est décédée à l'âge de 75 ans, madame Cécile Chrétien de Lanoraie.Elle laisse dans le deuil, son époux Vincent Bonin, ses 3 fils Patrick, Daniel (Anh) et Pierre (Julie) ainsi que ces 3 petits-enfants Guillaume, Sarah-Maude et Zia.Elle sera exposée le 24 juillet de 13h a 16h au:LANORAIE, QUÉBEC, J0K 1E0www.gjuilbault.infoLes cendres seront inhumées à une date ultérieure.La famille recevra parents et amis en suivant les règles de la santé publique.Prière de ne pas envoyer de fleurs. En sa mémoire des dons peuvent êtres fait à Diabète Québec.Vous pouvez aussi faire transmettre vos sympathies à l'adresse courriel suivante: