CHASSÉ, Marcel



C'est avec immense chagrin que nous annonçons le décès de notre père Marcel Chassé le 23 avril 2020, à l'âge de 92 ans. Né à St-Henri le 20 septembre 1927, il est reconnu pour sa générosité, son courage, sa résilience ainsi que son grand sens de l'humour. Il est parti rejoindre son grand amour Rolande décédée en 2005. Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (Bernard), Louise, Claudette (Yves), Francine (Claude), Jacques (Sylvie), Johanne, Jean, Carole (Normand), Sylvie (Christian) et Pierre (Janic), 24 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole (Michel), ses belles-soeurs, beau-frère et de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis(es).Lors de son décès il était résident du manoir Harwood durement touché par la COVID-19.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, dimanche le 26 juillet dès 13h à la. Une cérémonie commémorative suivra à 15h. Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la santé publique du Québec.