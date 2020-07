VEILLEUX, Nicole (née Pauzé)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Nicole Veilleux, épouse de Léo-Victor Veilleux. Elle s'est éteinte paisiblement le 15 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, à la Maison Adhémar Dion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Christian), Jean-François et ses petits-enfants Albert (Anissa), Éloïse, Jules, Charlotte, Émile et Simone. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Pierrette et Françoise, son frère Maurice, ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Berchmans (Lucille), Rose-Hélène (Carmen), Paul-Philippe (Glorianne), Jean- Marie (Denise), Georges-Émile (Christiane) et Clémence (feu M- André) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis(es).Elle a rejoint ses parents Roland et Marie-Ange, sa soeur Nicole, sa belle-soeur Jeanne d'Arc, ses beaux-frères Charles, Louis, Paul-Eugène, M-André, Raymond, Henri-Luc, Gaston et Gabriel.Compte tenu de la pandémie, un hommage lui sera rendu ultérieurement.Nous tenons à remercier très chaleureusement les infirmières, médecins et bénévoles des soins palliatifs de l'hôpital Le Gardeur et de la Maison Adhémar Dion, qui l'ont accompagnée avant son envol.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Maison Adhémar-Dion et/ou à la Société de recherche sur le cancer.