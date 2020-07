FORTIER, Paul



De Repentigny (autrefois de Rosemont), le 7 juillet 2020, à l’âge de 78 ans, est décédé M. Paul Fortier, conjoint de Mme Francine Frégeau.Il laisse dans une profonde tristesse, outre sa conjointe, son précieux fils Mathieu (Mireille Nicolas) et son petit-fils adoré James. Il était le frère de Françoise (feu Maurice Trottier) (Jean-Claude Raymond), Jacques, Claire (feu Michel Gagner), Robert (Francine Giard) et Hélène (feu René Boutin). Il laisse également plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet de 14h à 16h à la:Dû aux circonstances actuelles, une réunion de prière aura lieu en toute intimité à 16h pour les parents et amis proches, à la chapelle du salon.Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr Alain Bouthillier neurochirurgien au CHUM, Mme Mylène Saint-André physiothérapeute et Mme Isabelle Perreault orthophoniste, pour leur grande expertise et leur soutien constant.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un message amical, des fleurs ou un don à un organisme de votre choix.