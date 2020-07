DUQUETTE, Roland



À Montréal, le lundi 13 juillet 2020, à l'âge de 85 ans est décédé M. Roland Duquette, fils de feu Benjamin Duquette et feu Emérilda Lebeau et époux de Huguette Aubin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils David Duquette, ses petits-enfants Ariane, Elyse et Maëlle Duquette, son frère Marcel Duquette (feu Paulette Levert) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.M. Roland Duquette sera exposé le mardi 28 juillet 2020 dès 9 h à la résidence funéraire :10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles seront célébrés à l'église de la paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, Qc, J7Y 1X9), le mardi 28 juillet 2020 à 13 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.