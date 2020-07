BILOCQ-LEBEAU, Lorraine



À La Résidence de soins palliatifs St-Jean-sur-Richelieu, le 12 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Madame Lorraine Bilocq-Lebeau, épouse de Aimé Lebeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Reine), Elisabeth (Jonathan) et RoseMarie (Jessy), ses petits- enfants Aminata (Émilie), Maxime et Philippe, ses frères et sa soeur, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet 2020 de 19h00 à 21h00, ainsi que le samedi le 1 août 2020 dès 9h00 au complexe funéraire:Une réunion en la chapelle aura lieu le samedi 1 août 2020 à 11h30 et de là, au Cimetière Près Du Fleuve.Un don à la Fondation du Centre de Référence du Grand Montréal serait apprécié en la mémoire de Lorraine Bilocq-Lebeau.