LAVIGNE, Gabrielle

(née Lanteigne)



Le lundi 29 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gabrielle Lanteigne, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son époux Arthur Lavigne, ses enfants Maurice, Nancy, Ethel, Marie, Angèle, Richard, Rita, Peter, Jean et Mary-Kathleen, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux et nièces. Elle est partie rejoindre son fils Walter et sa fille Françoise.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle dimanche 26 juillet 2020 de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 15h. Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec.La famille adresse ses sincères remerciements à tous les petits anges du 2B de l'Hôpital de Valleyfield pour les bons soins prodigués à Gabrielle. Un merci spécial à la chef d'équipe qui a permis à notre mère une fin de vie aux côtés de son grand amour des 75 dernières années.Des dons à la Fondation CHU Sainte-Justine ou à Opération Enfant Soleil seraient grandement appréciés.