GALARDO-de PALMA, Louisa



À St-Alphonse-Rodriguez, le 18 juillet 2020, âgée de 80 ans, est décédée madame Louisa Galardo-De Palma, épouse de Joseph De Palma.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles : Tania et Nathalie, ses petits-enfants : Matthieu et David, Léa et Emma, son frère Freddy (Angie Ross), ses belles-soeurs : Rosemarie et Noëlla, son beau-frère Maurice (Suzanne), ses neveux, nièces, famille élargie ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera vendredi le 24 juillet de 14h à 16h et de 19h à 21h, de même que le samedi 25 juillet de 11h à 13h30, au salon :ST-ALPHONSE-RODRIGUEZwww.ftheriault.comUne cérémonie commémorative se tiendra en l'église de St-Alphonse-Rodriguez, le samedi 25 juillet à 14h00.