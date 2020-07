Alerte au tsunami après un séisme de 7,8 au large de l'Alaska

WASHINGTON | Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré mercredi à environ 800 km au sud-ouest d’Anchorage, en Alaska, provoquant l’émission d’une alerte tsunami, a indiqué le centre américain de géologie USGS.

L’alerte concerne une zone de 300 km de rayon autour de l’épicentre du séisme qui s’est déclaré à 6 h 12 temps universel à 90 km au sud de Perryville dans cet État américain, selon le US Geological Survey.

«Sur la base des paramètres préliminaires du séisme (...) des vagues de tsunami dangereuses sont possibles pour les côtes situées jusqu’à plus de 400 km de l’épicentre du tremblement de terre», a affirmé le centre d’alerte du Pacifique pour les tsunamis.

L’alerte au tsunami était en vigueur pour la péninsule de l’Alaska et le sud de l’Alaska.

«Pour les autres côtes américaines et canadiennes en Amérique du Nord, le niveau de danger du tsunami est en train d’être évalué», a-t-il ajouté.

Le tremblement de terre a été ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde.

«Le lit et les rideaux allaient et venaient. Je l’ai ressenti comme un très long tremblement de terre», a affirmé un témoin à Homer, en Alaska, à près de 650 km de l’épicentre, cité sur le site web de surveillance des séismes msc-csem.org.

L’Alaska fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, sismiquement active et qui s’étend du golfe d’Alaska à la péninsule russe du Kamtchatka.

Le 27 mars 1964, un séisme de magnitude 9,2, le plus violent jamais enregistré aux États-Unis et dans le monde, avait frappé la région d’Anchorage. Il avait duré plusieurs minutes et provoqué un raz-de-marée destructeur sur toute la côte ouest-américaine, faisant au total plus de 250 victimes.