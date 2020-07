PELLETIER, Jean-Guy



À Saint-Eustache, le 5 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Guy Pelletier, époux de Mme Jeannine Beaulieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Michel (Danielle), Lucie, Claudine (Marcel) et Luc (Louise), ses petits-enfants Robert, Ben, Stéphanie, Mélanie, Alexandre, Loïc et Lexiane, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande, sa belle-soeur Mariette ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 juillet de 10h à 12h au :STE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée samedi à 12h en la chapelle du complexe. Inhumation au cimetière St-François Xavier de Prévost ce même jour à 16h.*Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.