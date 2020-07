BOURGAULT, Jeanne



À Montréal, le 27 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeanne Bourgault, épouse de feu Roger Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Marie), Jean-François (Suzie) et Anne (Patrick), ses petits-enfants David, Simon, Sarah, Mathilde et Agathe, ses frères et soeurs Roland, Hervé, Fernand, Bertrand, Jean-René, Lucie, Bernadette et Solange, ainsi que de nombreux parents et amis.Étant donné la situation actuelle et le nombre limité de personnes acceptées, la famille accueillera sur invitation seulement les proches aule dimanche 26 juillet prochain en après-midi.Cependant, pour regarder la diffusion des funérailles en direct, vous êtes invités le dimanche 26 juillet, tout juste avant 17h00, à consulter le site www.funeraweb.tv ou encore en copiant ce lien dans votre fureteur:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/15595À sa douce mémoire, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.